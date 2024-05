Elections en Afrique du Sud, les plus incertaines depuis 30 ans

Les grands partis en Afrique du Sud lancent une dernière tournée de meetings avant les élections générales mercredi, qui promettent d'être les plus contestées depuis 30 ans, le président Cyril Ramaphosa affirmant toutefois vendredi "sentir déjà la douce odeur de la victoire".

"Président, ne vous inquiétez pas, l'ANC va gagner cette élection, que cela leur plaise ou non", a-t-il promis, répétant: "je peux sentir déjà le doux arôme de la victoire".

Gangréné par la corruption et tenu pour responsable d'un chômage endémique, une croissance en berne et une criminalité record, le parti historique risque pourtant d'enregistrer un recul inédit. Et même dans le township emblématique de "la lutte" contre l'apartheid, la lassitude est palpable.

"C'est la dernière fois que je donne une chance au gouvernement de Ramaphosa parce qu'on n'a pas de travail, on n'a rien", prévient Boniswa Dludia, infirmière de 44 ans.