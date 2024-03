Elections en Afrique du Sud: un improbable vent séparatiste au Cap

"Plus le pays va mal, plus l'idée de l'indépendance du Cap gagne en popularité", assure le leader du CapeXit, Jack Miller, 39 ans.

Tenu responsable d'un chômage endémique (32%) et d'une pauvreté croissante, et sa réputation entachée par les affaires de corruption, le parti historique pourrait se voir contraint à former un gouvernement de coalition.

Dans la morosité ambiante, la province du Western Cape, tenue depuis quinze ans par le premier parti d'opposition (Alliance démocratique, DA) encore largement perçu comme un parti de blancs, s'est forgée une réputation de relative bonne gouvernance.

Le taux de chômage est le plus bas du pays (20%) et sur 38 municipalités classées dans la catégorie des bons élèves lors d'un récent audit, une vingtaine sont situées dans la province.