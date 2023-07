Émeutes: Macron envisage de sanctionner les familles

Emmanuel Macron a envisagé de sanctionner "financièrement" les familles lors d'une rencontre lundi soir avec les forces de l'ordre à Paris auxquelles il a apporté son "soutien" après plusieurs nuits d'émeutes qui ont mobilisé d'imposants moyens de police et de gendarmerie, indique mardi Le Parisien.

"Il faudrait qu'à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles", a affirmé le chef de l'État lors d'un échange avec six policiers de la BAC (Brigade anti-criminalité) dans une brasserie du nord de Paris, rapporte le journal.