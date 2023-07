Emeutes: Pap Ndiaye ouvert aux sanctions mais pas à la suppression des allocations

Le ministre de l'Education Pap Ndiaye s'est dit dimanche fermement opposé à une suppression des allocations familiales, une mesure proposée à droite pour répondre aux violences commises par des mineurs lors des émeutes, tout en se montrant ouvert aux sanctions qui font "partie de la pédagogie".

Le ministre a en outre jugé "anormal, injuste et mensonger" de "tracer des liens entre immigration et émeutes", lors d'une interview sur Radio J. "Ca c'est le vocabulaire de l'extrême droite et hélas d'une partie de la droite", a-t-il commenté.