Empêchée d'avorter en urgence, une Américaine quitte le Texas

Il risque de mourir in utero et même si la grossesse va à son terme, la probabilité que le bébé soit mort-né ou meure quelques jours plus tard est élevée.

Selon son médecin, cette grossesse menace en outre la santé et la fertilité de Mme Cox. Mais une IVG lui a été refusée en raison des lois contre l'avortement au Texas, ses médecins lui disant avoir "les mains liées" selon sa plainte.

La jeune femme, qui a deux enfants, a donc lancé une action en justice pour pouvoir avorter dans son Etat. Une juge a accédé à sa requête la semaine dernière mais le procureur général du Texas, Ken Paxton, a saisi la Cour suprême de cet Etat.