Empoisonnements présumés: nouvel interrogatoire du Dr Péchier devant la juge

L'anesthésiste Frédéric Péchier, mis en examen pour 26 empoisonnements présumés de patients à Besançon, est une nouvelle fois entendu mercredi par la juge d'instruction qui pourrait l'interroger sur cinq nouveaux cas suspects, alors que sa défense a annoncé le dépôt de "plusieurs requêtes".

Libre sous contrôle judiciaire, M. Péchier, lunettes sur le nez et barbe poivre et sel, est arrivé peu après 09H30 au tribunal judiciaire de Besançon aux côtés de deux de ses avocats, Mes Randall Schwerdorffer et Lee Takhedmit.