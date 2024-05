En Afghanistan, d'énormes crues dans le nord du pays font plus de 300 victimes

Des crues subites ont fait plus de 311 morts dans la seule province de Baghlan, dans le nord de l'Afghanistan, a annoncé samedi à l'AFP l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Peu avant, une autre agence onusienne, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), avait fait état de plus de 200 morts dans ces crues catastrophiques survenues vendredi.

"Plus de 100 personnes sont mortes dans le district de Baghalan Jadid" et "100 personnes ont été tuées" dans celui de Burqa par les crues de vendredi qui ont détruit plus de 2.000 habitations dans ces deux districts, a annoncé un responsable de l'agence onusienne.