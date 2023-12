En Afrique du Sud, le bourbier des visas plombe l'économie

Cadres étrangers, ingénieurs, ils sont des dizaines de milliers à attendre parfois depuis plus d'un an leur visa de travail pour l'Afrique du Sud, une administration au ralenti obligeant certaines entreprises à renoncer à leurs projets dans la première puissance industrielle du continent.

Le gouvernement reconnaît que le pays, rongé par un chômage endémique et une grave crise de l'électricité, connaît une pénurie de travailleurs qualifiés. Et si le problème des délais administratifs à rallonge existe dans d'autres pays, l'Afrique du Sud a cruellement besoin de main d'oeuvre et de compétences pour relancer une économie morose, selon les experts.