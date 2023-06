En Afrique du Sud, une expérience d'école idéale en plein township

Assis en tailleur dans leur uniforme propret, les élèves de maternelle répondent joyeusement aux questions de l'institutrice, à mesure qu'elle tourne les pages du livre illustré et jongle à certains passages entre l'anglais et le xhosa, deux des 11 langues officielles d'Afrique du Sud.

Dans la salle de classe lumineuse où un employé a fait briller le sol avant l'entrée des élèves, les étagères sont garnies de manuels et de fournitures. Cartables et manteaux, identiques avec le logo de l'établissement, sont soigneusement alignés sur des patères clouées à hauteur d'enfant: le lieu n'a rien à envier aux écoles privées les plus chères du pays.