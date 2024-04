En Arabie saoudite, des Soudanais tentent d'oublier la guerre dans le "petit Khartoum"

Bloqué en Arabie saoudite depuis un an, le soudanais Emad Addin Ahmed retrouve l'atmosphère de son pays en guerre le temps d'un iftar collectif, le repas de rupture de jeûne du ramadan, dans le "petit Khartoum" de Ryad.

"Je ne peux pas rentrer au Soudan à cause de la situation difficile la bas et la guerre qui se poursuit", explique Emad Addin Ahmed, en trempant du pain dans son assiette, entouré de dizaines d'hommes portant la tenue et le turban traditionnels blancs. "Je ne trouve mon bonheur que parmi eux", ajoute-t-il.

Depuis le 15 avril 2023, les combats au Soudan entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdane Daglo, ont fait des milliers de morts et plus de 8 millions de personnes de déplacés, selon l'ONU.

- "Atmosphère soudanaise" -