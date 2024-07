En Californie, légers progrès dans la lutte contre le plus vaste incendie de l'année

JOSH EDELSON

Avec près de 4.900 pompiers mobilisés, 33 hélicoptères, 400 camions et de nombreux canadairs, les pompiers de Californie continuent lundi leur lutte acharnée contre le plus grand mégafeu de l'année, qui a déjà brûlé une zone plus vaste que la ville de Los Angeles.

Le "Park Fire" sévit depuis mercredi dans le nord du "Golden State", dans une région rurale à trois heures de route au nord-est de San Francisco. Il a désormais ravagé presque 1.500 km2, selon l'agence CalFire, ce qui en fait l'un des incendies les plus vastes de l'histoire de la Californie.