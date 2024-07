En campagne, Kamala Harris se dit prête à débattre avec Donald Trump

Donald Trump avait indiqué être "tout à fait" enclin à débattre avec elle, mais sous d'autres conditions, le choix de la chaîne prévue, ABC, ne lui convenant plus.

L'ancien président républicain avait convenu avec Joe Biden de débattre à deux reprises en amont du scrutin présidentiel de novembre, le 27 juin et le 10 septembre.

Mais la performance désastreuse du président sortant lors de ce premier duel télévisé l'a finalement conduit dimanche à renoncer à briguer un second mandat, après des semaines d'appels à quitter la course, sur fond d'inquiétudes sur sa condition physique et mentale.