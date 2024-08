En Caroline du Nord, Trump étrille Harris sur l'inflation

Donald Trump a vertement critiqué mercredi le bilan économique des démocrates lors d'un meeting mercredi en Caroline du Nord, deux jours avant un déplacement de sa nouvelle rivale Kamala Harris dans le même Etat et sur le même thème.

"Votez Trump et vos revenus augmenteront, vos économies aussi", a-t-il promis à ses partisans réunis à Asheville, une ville d'artistes et de randonneurs, pourtant connue pour être un bastion progressiste des Appalaches.

"Votre budget essence va chuter, tout comme vos factures de climatisation et de chauffage", a assuré l'ancien président promettant de réduire les prix de l'électricité et de l'énergie de "moitié" en un an.

Donald Trump accuse depuis des années les démocrates d'être responsables d'une hausse des prix "dévastatrice" aux Etats-Unis.

Après un rebond début 2024, l'inflation a pourtant bien poursuivi son ralentissement au mois de juillet, à 2,9% sur un an, selon des données publiées mercredi.