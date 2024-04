En Chine, des cours de TikTok pour mieux exporter

Partager:

Dernier jour de cours d'une session de deux semaines dédiées à TikTok: vêtues de hijabs et d'abayas par-dessus leurs shorts et débardeurs, des étudiantes chinoises se filment et s'entraînent à vendre des vêtements sur l'application mondialement connue. "C'est de la mousseline, c'est vraiment respirant", s'exclame en anglais la formatrice de cette école de commerce en ligne Guangzhou (sud) en présentant à la caméra les vêtements à l'intention d'acheteurs musulmans du Royaume-Uni, et en détaillant les prix et les tailles.

Bien qu'officiellement bloquée en Chine, l'application TikTok est de plus en plus utilisée par les vendeurs chinois. Pour l'utiliser, il faut passer par un logiciel de réseau privé virtuel (VPN), généralement toléré par les autorités lorsqu'utilisé à des fins professionnels. Réussir sur le réseau social, qui se caractérise par le partage de courtes vidéos, demande de multiples compétences, allant du contournement de la censure de l'internet chinois aux langues étrangères. Par conséquent, l'offre de formations et de services sur ce créneau a bondi.

"On leur apprend quels produits se vendent le mieux et quels marchés sont les plus adaptés pour eux", explique à l'AFP Wang Yaxuan, 27 ans, une autre formatrice de l'école. - Se passer d'intermédiaires - A Guangdong, des milliers d'usines fabriquent tous types de produits, de l'abaya aux machines à café en passant par des perruques.