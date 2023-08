En Chine, des fans de sushis inquiets des eaux de Fukushima

Mais cette deuxième solution le mettrait à la merci de prix et d'une qualité très variables, explique-t-il.

Mais la Chine a exprimé son opposition et interdit dès juillet les importations de produits alimentaires de 10 départements japonais --dont celui de Fukushima. Hong Kong a suivi ce mardi.

Les amateurs chinois de sushis et sashimis sont dubitatifs après l'annonce par le Japon du rejet dans l'océan Pacifique à partir de jeudi de l'eau accumulée sur le site de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima.

En attendant, des restaurateurs font la grimace.

"On ressent déjà des répercussions", explique à l'AFP M. Yao, dont les clients posent de plus en plus de questions sur son thon japonais qu'ils rechignent parfois, en conséquence, à acheter.

A Hong Kong, Jasy Choi, traiteur de plats japonais à emporter, explique que l'interdiction décrétée par les autorités locales va bouleverser son commerce.