En Chine, faute de concert de Taylor Swift, les fans se consolent au cinéma

Bâtons fluo lumineux, robes à paillettes et bracelets colorés: dans une ambiance survoltée à Pékin qui rappelle celle d'un concert, les fans chinois de Taylor Swift s'extasient devant un écran géant, à défaut de pouvoir la voir sur scène.

La déception est énorme pour ses adorateurs. Et faute de mieux pour l'instant, c'est dans des salles de cinéma qu'ils applaudissent leur idole.

Taylor Swift se rendra également en Australie ainsi qu'à Singapour pour six dates début mars. Mais pas en Chine, où l'artiste de 34 ans qui compte des millions de fans s'était produite en 2019.

Les fans chinois de Taylor Swift, les "Swifties", connaissent par coeur toutes ses chansons. Et nombre d'entre eux ont un "13" tatoué à la main, le chiffre porte-bonheur de la chanteuse.

"J'espère qu'elle pourra (un jour) venir en Chine et y rencontrer ses fans", déclare-t-il à l'AFP dans une robe de fin d'études noire et violette, la même que la chanteuse a portée en 2022 lors d'une remise de diplôme honorifique.

"Je vais au cinéma tous les week-ends pour voir" ce concert, indique, enthousiaste, Mu Guangyuan, un consultant de 25 ans, qui suit "depuis 15 ans" Taylor Swift et ira à Singapour pour la voir de ses yeux.

- Pouvoir sur l'opinion -

Depuis la sortie en décembre de la captation d'un de ses concerts, plus de 1,8 million de billets de cinéma ont été vendus en Chine.

Dans ce pays, c'est déjà l'oeuvre musicale la plus rentable au cinéma avec 93 millions de yuans (12 millions d'euros) de recettes.

"Aujourd'hui c'est la huitième fois que je vois le film" de son concert, déclare Qi Yi, une éducatrice de 28 ans, qui avec un micro en main et une robe à paillettes tente de ressembler à son idole.

Si Taylor Swift vient en Chine, "j'assisterai à tous ses concerts, que ce soit à Shanghai, Pékin, Canton ou Shenzhen", assure une autre fan, Chen Qing, jeune diplômée d'université de 22 ans.

Jess Wang, une fan inconditionnelle de la chanteuse et qui a pu la voir en concert aux Etats-Unis, en doute. Car le soutien de Taylor Swift à la cause LGBTQ+ et ses tenues suggestives sont des lignes rouges pour les autorités chinoises, suppose Mme Wang.

Avec ses centaines de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et sa base de "Swifties" dévoués, la chanteuse peut faire osciller la balance de l'opinion sans trop d'efforts.

"Je ne pense pas que l'entourage de Taylor Swift prendra le risque de censurer" les éléments qui déplaisent au pouvoir chinois "juste pour obtenir une autorisation" de concerts, juge Jess Wang.