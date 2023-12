En Chine, les survivants du séisme confrontés à un froid glacial

Le séisme, qui a également fait près d'un millier de blessés selon l'agence étatique Chine nouvelle, est le plus meurtrier dans le pays depuis 2014 lorsque plus de 600 personnes avaient été tuées dans le Yunnan (Sud-Ouest).

"Les opérations de recherche et de sauvetage se sont globalement terminées hier", a déclaré mercredi un responsable du service de gestion des situations d'urgence du Gansu lors d'une conférence de presse. "La principale mission maintenant c'est de soigner les blessés et de reloger" les personnes sans abri.

Le séisme, le plus meurtrier en Chine depuis huit ans, a fait beaucoup de morts dans la province du Gansu, mais compte aussi des victimes dans la province voisine du Qinghai. Treize personnes étaient encore portées disparues à Qinghai à 16h00 (09h00 HB), selon la chaîne d'État CCTV.

Dans la seule province du Gansu, 87.000 personnes ont été transférées dans des "abris temporaires", selon CCTV.

Le tremblement de terre est survenu entre lundi et mardi juste avant minuit, à environ 1.300 km au sud-ouest de Pékin. La secousse était d'une magnitude 6,2 selon Chine Nouvelle (5,9 selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis USGS) et a été suivie de nombreuses répliques plus faibles.