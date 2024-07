En Colombie, les excentriques propriétés des narcos mises au service des victimes du conflit

Partager:

Une opulente demeure de Medellin aux robinets en or et à la baignoire en forme d'huître où narcos et chefs paramilitaires ont longtemps planifié leurs crimes, va être reconvertie en laboratoire médico-légal pour identifier des milliers de personnes disparues en Colombie. Saisie par l'Etat en 2010, la luxueuse villa "Montecasino" fut longtemps la propriété des sinistres frères Castaño -Carlos, Vicente et Fidel-, chefs des Autodéfenses unies de Colombie (AUC), milices d'extrême droite combattant les guérillas d'extrême gauche au plus fort du conflit interne qui ensanglanta la Colombie dans les années 1990-2010.

Dans ces murs ont été organisés les assassinats de candidats à la présidence et ordonnés les massacres de paysans suspectés de sympathie avec les guérilleros, selon les témoignages d'anciens tueurs à gages au service des Castaño. Le défunt Pablo Escobar et d'autres barons de la drogue fréquentaient la villa du quartier d'El Poblado (alors le plus huppé de Medellin) et les fastueuses fêtes qui s'y déroulaient au bord de la piscine coquillage où stagne aujourd'hui une eau verdâtre. Selon "Popeye", l'un des célèbres tueurs à gages d'Escobar, ce manoir a littéralement accueilli des "sommets du trafic de drogue".

En 2015, le bâtiment aux murs de marbre et son escalier blanc à colimaçon avec ses vastes jardins en friche a été cédé par l’Etat à l'Unité des victimes. Cette entité, en charge de venir en aide aux plus de 9,5 millions de victimes recensées du conflit armé, avait l'habitude de louer la maison à des locataires privés. - "Purification spirituelle" - Sur ordre du président Gustavo Petro, "Montecasino" sera désormais administré par l'Institut médico-légal, qui identifie les restes des disparus du conflit, et y construira prochainement un laboratoire. Pour Luz Galeano, dirigeante communautaire de 60 ans, c'est un peu de lumière au milieu du long calvaire à la recherche de son mari Luis Laverde, disparu en 2008, enlevé par des hommes armés alors qu'il circulait dans un bus, quand Medellin était le théâtre d'une persécution féroce des paramilitaires contre les habitants des quartiers contrôlés par la guérilla.