En Floride, un journaliste et une fillette tués sur le site d'un précédant crime

Un journaliste de télévision ainsi qu'une fillette de neuf ans ont été tués mercredi en Floride lors d'une fusillade, à proximité du lieu où un autre homicide s'était produit plus tôt dans la journée, ont annoncé les autorités.

Un homme de 19 ans, suspecté "pour le meurtre de ce matin ainsi que pour la fusillade de cet après-midi", a été arrêté par la police, a annoncé lors d'une conférence de presse le shérif John Mina, responsable du comté où se trouve Orlando, grande ville de cet Etat du sud-est américain.

Une équipe de la télévision locale Spectrum News 13 s'est rendue mercredi après-midi dans une rue de la banlieue pavillonnaire d'Orlando pour couvrir la mort par balle, plus tôt dans la journée, d'une femme de 20 ans.

Alors qu'ils travaillaient, un homme a ouvert le feu, tuant un journaliste et blessant son collègue, puis est entré dans une maison à proximité et, sans raison apparente, a tiré sur une femme et sa fille de neuf ans, tuant cette dernière.

La porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre a fait part sur Twitter de ses "pensées" pour la famille du journaliste tué et toute l'équipe de Spectrum News 13, ajoutant que "trop de vies sont fauchées par la violence par arme à feu."