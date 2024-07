En Géorgie, 120.000 bébés "volés" et une quête de vérité

Intriguée, elle la contacte, et les deux jeunes filles, aujourd'hui âgées de 19 ans, lient une amitié numérique.

"J'ai eu une enfance heureuse, mais maintenant tout mon passé me semble être une illusion", explique à l'AFP Anna, qui étudie l'anglais.

L'année de leur 18 ans, elles font un test ADN. Et apprennent qu'elles sont non seulement de la même famille, mais soeurs jumelles.

Leurs étonnantes similitudes restent tout de même dans un coin de leurs têtes, surtout quand elles apprennent, séparément et à leur majorité, qu'elles ont été adoptées.

Loin d'être des cas isolés, les deux soeurs sont parmi les dizaines de milliers d'enfants géorgiens qui ont été vendus illégalement, victimes d'un trafic de bébés qui a perduré pendant plus de cinquante ans dans cet Etat du Caucase.

Un cas célèbre dans le pays est celui d'autres jumelles Anna Startania et Tako Khvitia, prises à leur mère à la naissance et qui se sont trouvées vingt ans plus tard.

Les nourrissons étaient pris à leurs mères, souvent en prétextant leurs décès, pour être cédés à des parents adoptifs en Géorgie ou à l'étranger avec des actes de naissance falsifiés.