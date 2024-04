En Haïti, des gangs prennent d'assaut la Bibliothèque nationale

"On m’a rapporté que les malfrats sont en train d’emporter les meubles de l’institution. Ils ont également saccagé le générateur du bâtiment. J’ai alerté la police pour une intervention rapide", a déclaré Dangelo Néard.

La semaine dernière, ils avaient attaqué et pillé les locaux de l'Ecole nationale des arts et de l'Ecole normale supérieure, deux universités situées elles aussi dans la capitale.

"Nous avons des documents rares, vieux de plus de 200 ans, ayant une importance patrimoniale qui risquent d’être incendiés ou dégradés par les bandits", a ajouté le directeur de la bibliothèque.

Fin février, les puissants chefs de gangs haïtiens, qui contrôlent aujourd'hui une grande partie de Port-au-Prince, se sont associés pour attaquer les postes de police, les prisons, l'aéroport et le port maritime pour pousser à la sortie le Premier ministre Ariel Henry.

Le pays est ravagé depuis des décennies par la pauvreté, les catastrophes naturelles, l'instabilité politique et la violence des gangs.

- Autorités en attente -

Mais la formation de ce conseil n'a toujours pas été finalisée, en raison de désaccords entre les partis politiques et les autres parties prenantes qui doivent nommer le prochain Premier ministre et de doutes sur la légalité même d'un tel organe.

"D'ici une semaine, on aura un Premier ministre choisi", a promis à l'AFP Leslie Voltaire, membre du conseil. Les conseillers tentent de s'entendre pour le désigner.

"Le problème du temps, c’est qu'on a passé deux ans et demi avec Ariel Henry qui n’a rien fait, et maintenant en deux semaines on veut que l’on fasse beaucoup de choses", a-t-il ajouté.

Selon lui, "il y avait une tête qui n’avait pas de volonté politique pour combattre l’insécurité, pour combattre la misère du peuple, pour permettre que fonctionnent les aéroports, les ports, etc. et qui a laissé la situation se pourrir".

"On avait mis la charrue avant les boeufs."

Les violences qui ravagent Port-au-Prince ont contraint plus de 53.000 personnes à fuir la capitale entre le 8 et le 27 mars, en majorité à cause des gangs.

Une situation "cataclysmique" a alerté l'ONU, avec 1.554 tués au cours des trois premiers mois de 2024, déplorant que les "frontières poreuses" facilitent l'approvisionnement des gangs en armes et munitions.

La population est confrontée à une grave crise humanitaire, avec des pénuries de nourriture, de médicaments et d'autres produits de base.

Alors que les affrontements entre la police et les gangs se poursuivent, la police du pays a déclaré mardi dans un communiqué publié sur X (ex-Twitter) être "déterminée et engagée pour faire rétablir l'ordre et la paix".