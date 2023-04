En Haïti, la "terreur" des gangs se propage à un rythme "alarmant"

Elle s'est également alarmée de la situation des enfants, "parmi les victimes des crimes les plus haineux, y compris meurtres, enlèvements et viols", évoquant des élèves frappés par des tirs dans des salles de classe et d'autres enlevés devant les écoles.

Face à "une présence policière limitée ou inexistante", "certains habitants ont commencé à prendre les choses en main", a-t-elle noté, relatant un événement qui s'est produit lundi lorsqu'"un groupe de civils s'est emparé de 13 membres présumés de gang détenus par la police, les a battus à mort et a brûlé leurs corps".

"Plus inquiétant encore, nous notons de nouvelles dynamiques des groupes agissant hors de Port-au-Prince, directement impliqués dans le trafic d'armes de plus en plus sophistiqué et cherchant à enrôler de nouvelles recrues dans les camps de population déplacées", a déclaré Ghada Waly, directrice de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

- "Peuple exaspéré" -