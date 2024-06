En Inde, des milliers de participants réunis pour une séance de yoga record: "C'est très important, surtout à notre époque"

À l'occasion de la 10e journée internationale du yoga, plus de 3.000 personnes participent à une séance de yoga et battent au moins cinq records (deux autres nécessitent encore une vérification supplémentaire.), dont le plus grand nombre de personnes effectuant cinq mouvements distincts, à Bangalore, en Inde.

Les participants sont des membres de l'armée indienne, de l'armée de l'air et des yogis internationaux venus de pays tels que les États-Unis, la Malaisie, Taïwan et les Émirats arabes unis. "L'objectif est de célébrer cette journée, car le 21 juin est célébré dans le monde entier comme la journée du yoga, la journée internationale du yoga. Et pour rendre ces célébrations plus spéciales encore, nous avons planifié ces records Guinness et atteindre ou tenter d'atteindre ces records, c'est plus excitant, créer plus de conscience et impliquer les pratiquants à accepter le yoga comme faisant partie de leur vie", explique un participant.