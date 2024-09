En Inde, les lenteurs de la justice exaspèrent les victimes

Partager:

Money SHARMA Vingt ans d'attente pour un jugement. Parfois plus. Ou jamais... Faute de moyens et à cause d'une procédure désuète héritée de l'Empire britannique, la justice est souvent rendue avec d'interminables retards en Inde, au détriment des victimes. Le calvaire de Sonia (prénom modifié pour protéger l'anonymat) a duré trente-deux ans. Ligotée, bâillonnée et violée en 1992 alors qu'elle n'avait que 20 ans, cette femme n'a eu le soulagement de voir ses six agresseurs condamnés à la réclusion à perpétuité qu'en août dernier, au terme d'un épuisant chemin de croix judiciaire.

"Mon cœur saigne encore", confie Sonia, de son domicile du Rajasthan (nord-ouest). "Aucune femme ne devrait vivre ce que j'ai vécu". C'est le ministère de la Justice qui le dit, les armoires des tribunaux du pays le plus peuplé de la planète débordent de 533.000 dossiers ouverts entre vingt et trente ans plus tôt, et près de 3.000 depuis au moins 50 ans. L'an dernier, la Cour suprême, plus haute instance judiciaire du pays, s'était elle-même alarmée de toutes ces victimes "désabusées que la justice avance à la vitesse d'un escargot".

Contre toute attente, Sonia a fini par obtenir satisfaction. Mais au prix de quelle patience. - "Traumatisme" - Des avocats ont fait traîner la procédure en obtenant le renvoi du procès à chaque arrestation d'un membre du gang dont elle a été victime. Puis, au fil des ans, ces mêmes avocats ont changé, des preuves ont été réexaminées et les victimes réinterrogées, encore et encore. Un des procureurs en charge du dossier, Virendra Singh Rathore, regrette le "traumatisme" imposé aux victimes. "Elles nous demandaient pourquoi on les ennuyait sans arrêt, pourquoi les accusés n'étaient pas punis", se souvient-il. Money SHARMA