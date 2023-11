En Inde, les secouristes à l'oeuvre pour secourir 40 ouvriers piégés dans un tunnel

Bien que délicats, les travaux de creusement d'un passage d'évacuation progressent et les secouristes espèrent pouvoir extraire les ouvriers mercredi, a indiqué à la presse un responsable des opérations, Ranjit Kumar Sinha.

Plus d'une centaine de secouristes équipés d'excavatrices sont à l'oeuvre mardi dans le nord de l'Inde pour tenter de libérer 40 ouvriers piégés depuis dimanche dans l'effondrement d'un tunnel routier en construction.

"Notre plus grande avancée, c'est que nous avons établi le contact et pouvons (leur) fournir de l'oxygène et de la nourriture", a confié mardi à l'AFP Abhishek Ruhela, responsable de l'administration du district d'Uttarkashi où a eu lieu l'effondrement.

L’accident s'est produit tôt dimanche matin près de Dehradun, dans l'Etat himalayen d'Uttarakhand, au moment où un groupe d'ouvriers quittait le site de construction et qu'une équipe de remplacement arrivait.

Hemant Nayak travaillait dans le tunnel quand celui-ci a commencé à s'effondrer mais a eu la chance de se trouver de côté de la sortie et a pu s'échapper.