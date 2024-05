En Indonésie, le bilan des inondations s'alourdit à 41 morts et 17 disparus

Le bilan des inondations et des coulées de lave froide sur l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'Indonésie, s'est alourdi à 41 morts et 17 disparus, a annoncé lundi à l'AFP un responsable de l'agence locale de gestion des catastrophes.

Des pluies diluviennes se sont abattues pendant plusieurs heures samedi soir vers 22H30 locales (17H30 heure belge) dans les districts d'Agam et Tanah Datar, dans l'ouest de l'île de Sumatra, provoquant des crues subites et des coulées de lave froide provenant du mont Marapi, un volcan de l'île.

Trois personnes sont portées disparues dans le district d'Agam et 14 dans celui de Tanah Datar, les deux zones les plus touchées par les inondations et qui abritent des centaines de milliers de personnes, a indiqué M. Ilham.

Il n'a pas pu confirmer le nombre de personnes évacuées car les autorités ont encouragé "les gens à évacuer vers les lieux de résidence de leurs proches, qui sont plus sûrs".

La lave froide est un magma formé par les diverses matières qui composent les parois d'un volcan: cendres, sable et roches. Sous l'effet de la pluie, celles-ci peuvent se mélanger et couler le long du cratère.