En Israël, des bénévoles pour les récoltes des agriculteurs arabes

A Baqa al-Gharbiya, à une heure de route plus au sud, Marwan Abou Yassine accueille à bras ouverts ces citadins qui ont provisoirement troqué stylo et robe contre une paire de bottes.

"J'avais 16 ouvriers thaïlandais, neuf ont quitté le pays à cause de la guerre, et j'avais 15 travailleurs qui venaient de Cisjordanie mais ne peuvent plus venir en Israël à cause des barrages", se désole ce maraîcher de 55 ans.

Marwan Abou Yassine, comme les autres Arabes israéliens, est descendant de Palestiniens restés sur leurs terres après la création de l'Etat d'Israël en 1948, dont la communauté représente aujourd'hui environ 20% de la population du pays et dit être victime de discrimination par rapport à la majorité juive.

Cet agriculteur cultive habituellement 150 dounams (environ 15 hectares) mais il affirme qu'il ne pourra en exploiter que 40 ou 50 cette saison car il n'a réussi à embaucher que sept employés et que le travail des volontaires, s'il est bienvenu, ne suffit pas.