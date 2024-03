En Israël, le financement de la guerre ampute la recherche

Partager:

La scientifique israélienne Ellen Graber a passé des années à essayer de sauver le chocolat menacé par le changement climatique. Mais avec la guerre à Gaza et la réduction du budget de l'Etat consacré à la recherche, ses plants de cacao risquent de disparaître. Les plants ont survécu à des semaines de sécheresse dans une serre après l'évacuation de la zone de Beit Dagan (centre) à la suite de l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre qui a déclenché une guerre meurtrière dans la bande de Gaza. Mais le travail de Mme Graber est désormais compromis, les ressources ayant été accaparées par le conflit.

L'institut Volcani, financé par des fonds publics et pour lequel elle travaille, est un leader mondial de la recherche agronomique, spécialisé dans les environnements arides et désertiques en proie à des conditions météorologiques extrêmes dues au changement climatique. Conséquence du financement de la guerre, des centaines de projets de recherche comme celui de Mme Graber sont aujourd'hui en suspens en raison de la réduction des fonds publics. Des coupes dans les budgets de certains ministères ont été votées pour financer une augmentation de 82% des dépenses de défense et, de manière plus controversée, pour augmenter les dépenses consacrées aux programmes d'éducation ultra-orthodoxe et aux colonies israéliennes en Cisjordanie occupée.

Les ministères des Sciences, de la Culture et des Sports ainsi que celui de l'Agriculture, ont vu leur budget réduit de 12%. L'Institut Volcani devrait perdre un cinquième des fonds publics qui lui sont alloués, ce qui aurait pour effet d'interrompre la recherche, explique la chercheuse. L'opposition et des économistes israéliens ont vivement critiqué ces coupes, "les plus sectaires, déconnectées et irréfléchies" de l'histoire du pays, a affirmé le chef de l'opposition, Yaïr Lapid.