En mer pour sauver des vies: JOUR 5- Un petit bateau bleu en bois, première trace de la migration en Méditerranée

Au loin, à l'horizon, un minuscule point apparaît. Dans la passerelle du bateau, plusieurs membres de l'équipage s'équipent de jumelles et tentent d'évaluer la situation. Le géant Geo Barents utilisé par Médecins Sans Frontières s'approche et, après quelques minutes, on sait : "c'est une petite embarcation bleue", dit un des sauveteurs. Le bateau en bois est vide et n'est clairement pas assez robuste pour traverser la Méditerranée. C'est pourtant à bord de celui-ci que des migrants ont tenté l'impossible depuis les côtes libyennes.

Ces derniers jours, plusieurs bateaux ont disparu des radars. L'équipage s'inquiète, il pourrait s'agir de l'un d'eux et cela signifierait une fin tragique pour les personnes qui se trouvaient à bord. Rapidement, un des deux rafts est envoyé en mer. Le bateau pourrait avoir deux ponts (deux "étages") et des survivants pourraient se trouver à bord. Le but est aussi de trouver des indices de ce qui a pu se passer. "Dans cette zone, c'est assez fréquent de croiser des bateaux qui ont été sauvés", dit Céline Urbain, la coordinatrice du projet pour Médecins Sans Frontières. "On a voulu vérifier avec nos équipes ce qui s'était passé. Le bateau a été marqué par les autorités italiennes avec la date de l'intervention. Donc c'est une embarcation vide, qui a déjà été sauvée. On peut continuer notre route."