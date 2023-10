En quête d'un "speaker", les républicains américains espèrent voir enfin le bout du tunnel

Après des semaines de chaos et de querelles fratricides, les républicains ont bon espoir de faire élire mercredi leur nouveau candidat à la présidence de la Chambre américaine des représentants, en la personne d'un farouche allié de Donald Trump.

L'élection de cet élu de Louisiane au poste de "speaker" mettrait fin à une impasse de trois semaines qui a paralysé le Congrès, empêchant l'institution de reprendre les négociations pour empêcher un "shutdown" de l'administration fédérale et de répondre à la demande du président Joe Biden d'une aide à l'Ukraine et Israël en guerre contre la Russie et le Hamas.

Mike Johnson est le quatrième républicain à être choisi par son parti en 21 jours pour remplacer Kevin McCarthy, destitué lors d'un vote historique. Les élus veulent croire qu'il réussira là où les autres ont échoué.

"Cette majorité républicaine à la Chambre est unie", a assuré à la presse M. Johnson sous les applaudissements de ses collègues après sa nomination.