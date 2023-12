Encore 137 otages détenus dans la bande Gaza

Le gouvernement israélien compte également une femme et ses deux fils qui, selon l'organisation extrémiste palestinienne Hamas, ont été tués. Leurs décès n'ont cependant pas été confirmés, selon un porte-parole militaire. Le Hamas affirme qu'ils ont été tués lors d'une attaque israélienne, mais l'armée israélienne affirme qu'il n'est pas possible de vérifier la crédibilité de cette déclaration.

Selon Levy, 11 étrangers et 126 Israéliens figurent ainsi parmi les otages. Parmi les étrangers figurent huit personnes originaires de Thaïlande et un citoyen népalais et tanzanien. Un otage possède la double nationalité française et mexicaine. Selon les familles, huit otages israéliens possèdent également la nationalité allemande.