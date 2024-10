Encore marquée par le passage d'Hélène, la Floride se prépare à un nouvel ouragan

Il devrait se transformer en "ouragan majeur" (catégorie 3 et plus) lundi avant de toucher terre sur la côte ouest de la Floride en milieu de semaine, a prévenu l'agence américaine de surveillance des ouragans (NHC).

Hélène, qui a culminé en ouragan de catégorie 4, a fait au moins 226 morts à travers une demi-douzaine d'Etats du sud-est du pays, dont au moins 14 en Floride, et provoqué des inondations destructrices.

Les secours sont toujours à pied d'oeuvre pour venir en aide aux nombreuses victimes de cet ouragan, le plus meurtrier à avoir frappé les Etats-Unis depuis Katrina en 2005.

En réchauffant les eaux des mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants, selon les scientifiques.

L'observatoire météorologique américain (NOAA) avait prévenu fin mai que la saison des ouragans, qui s'étend de début juin à fin novembre, s'annonçait cette année extraordinaire, avec la possibilité de quatre à sept ouragans de catégorie 3 ou plus.

- "Totalement prêts" -

"Nous sommes totalement prêts" à faire face à l'ouragan Milton, a tenu à rassurer dimanche Deanne Criswell, la directrice de l'agence fédérale de réponse aux catastrophes naturelles (FEMA), sous le feu de critiques.