Engagement de 12 milliards de dollars pour sauver les récifs coralliens

Ce projet, annoncé par l'Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI) créée en 1994 et intitulé "Coral Reef Breakthrough", rassemble des pays qui abritent les trois quarts des récifs coralliens dans le monde.

Une coalition de 45 pays s'est engagée mardi à lever 12 milliards de dollars (11,3 milliards d'euros) d'ici 2030 pour la conservation et la restauration des récifs coralliens menacés dans le monde entier par le changement climatique.

Il s'agit d'un engagement à doubler les zones de récifs coralliens placées sous protection par rapport aux quelque 60.000 km2 actuels et d'en restaurer environ 10.500 km2.

Au total, le projet prévoit un engagement pour des investissements totalisant 12 milliards de dollars de fonds publics et privés d'ici 2030.

"Cet investissement nous permettra une gestion plus efficace des récifs coralliens, y compris pour la qualité de l'eau, des zones côtières et des règlementations locales et régionales", a annoncé le groupe.