Enième mission de Blinken en Israël, nouveaux raids meurtriers à Gaza

Au onzième mois d'une guerre dévastatrice, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, la diplomatie internationale s'active pour éviter une extension du conflit après les menaces d'attaque de l'Iran et de ses alliés contre Israël.

Les Etats-Unis, qui viennent d'approuver une vente d'armes à leur allié israélien d'un montant de 20 milliards de dollars, ont soumis vendredi une nouvelle proposition de compromis au terme de deux jours de discussions à Doha entre Israël et les médiateurs américain, qatari et égyptien.

Alors que les profondes divergences demeurent entre Israël et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu, M. Blinken, dont c'est le 9e déplacement au Moyen-Orient depuis le 7 octobre, doit rencontrer lundi les dirigeants israéliens.

Mais le Hamas, qui n'a pas participé aux négociations, a fustigé "l'imposition de diktats américains" et accusé Israël d'avoir ajouté de "nouvelles conditions", dont le maintien de ses troupes à la frontière de Gaza avec l'Egypte et "un droit de veto" sur les prisonniers palestiniens susceptibles d'être échangés contre des otages emmenés à Gaza le 7 octobre.

Le mouvement palestinien refuse de négocier davantage et veut une application du plan annoncé le 31 mai par le président américain Joe Biden.

Ce plan prévoit dans une première phase une trêve de six semaines accompagnée d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza et de la libération d'otages enlevés le 7 octobre, et dans sa deuxième phase, notamment un retrait total israélien de Gaza.