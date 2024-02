Enlèvement d'opposants équato-guinéens: mandat d'arrêt contre un fils du président Obiang

La justice espagnole a annoncé vendredi avoir lancé un mandat d'arrêt contre l'un des fils du président équato-guinéen Teodoro Obiang et deux autres responsables de ce petit pays africain soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement et la torture d'opposants.

Les mandats d'arrêt "européens et internationaux" visent Carmelo Ovono Obiang, fils du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ainsi que Nicolás Obama Nchama et Isaac Nguema Ondo, selon un communiqué de l'Audience nationale, tribunal espagnol chargé des affaires de terrorisme et des dossiers délicats.

Carmelo Ovono Obiang, l'un des fils du chef de l'Etat équato-guinéen, est aussi le chef du service de renseignement extérieur de cette ancienne colonie espagnole, alors que M. Obama Nchama est ministre d'Etat et responsable de la sécurité intérieure, et M. Nguema Endo directeur général de la Sécurité présidentielle.