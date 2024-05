Enquête ouverte dans septante dossiers constitués à l'encontre de soldats israéliens

Israël a ouvert 70 enquêtes à l'encontre de soldats israéliens depuis le 7 octobre et la flambée de violences à Gaza, a indiqué lundi la procureure militaire Yifat Tomer-Yerushalmi, la plus haute juriste de l'armée israélienne. Les suspects sont soupçonnés de pillage, violence et homicide de prisonniers.