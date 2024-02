Enquête pour "tentative de coup d'Etat": Bolsonaro interdit de quitter le Brésil

Des émeutes qui rappelaient l'assaut du Capitole à Washington par des partisans de Donald Trump deux ans plus tôt.

- "Persécution implacable" -

"Cela fait plus d'un an que je ne gouverne plus et je continue à subir une persécution implacable", a déclaré Jair Bolsonaro jeudi à une journaliste du quotidien Folha de S. Paulo.