Enseignant, streameuse, activiste : ils racontent "leur" Minecraft

Depuis sa sortie en 2009, le jeu vidéo Minecraft, qui propose aux joueurs d'explorer un univers fantastique fait de briques et de blocs, est devenu un phénomène mondial.

Avec plus de 300 millions d'exemplaires écoulés en 15 ans, c'est le jeu le plus vendu de l'histoire et les silhouettes cubiques de ses personnages sont devenues des incontournables de la pop-culture.