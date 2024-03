Entre Bercy et le ministère du Travail, "deux salles, deux ambiances"

"Il faut écouter qui? On est complètement perdus": face à un ministre de l'Economie qui multiplie les interventions fracassantes sur le thème du travail, et une titulaire du poste plus pondérée, les syndicats ont l'impression d'avoir "deux salles, deux ambiances".

Depuis plusieurs mois, Bruno Le Maire répète notamment qu'il faut réduire la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi, arguant que les réformes de structures sont nécessaires pour atteindre le plein-emploi.