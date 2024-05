Entre le Tadjikistan et l'Afghanistan, un bazar rare mais vital

Le samedi à Kalai Khumb, dans les montagnes du Pamir, on négocie, on vend et on achète : ce marché à la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan est l'un des rares points de contact entre ces pays depuis le retour des talibans.

"Nous pouvons acheter des vêtements, des confiseries, du thé, ou même des matériaux de construction", énumère Subhanuddin Haji Qashem, acheteur afghan rencontré par l'AFP dans ce village tadjik du Haut-Badakhchan, à quelque six heures de route à l'est de la capitale Douchanbé.