Entre racisme et tueries, la communauté asiatique des Etats-Unis se convertit aux armes à feu

En 35 ans d'existence en Californie, Ricky Lam s'est toujours tenu loin des armes à feu. Mais depuis les récentes tueries qui ont frappé la communauté asiatique en janvier, ce sino-américain prévoit d'aller au stand de tir.

"J'hésite encore, je ne sais pas si je veux acheter une arme. (...) Mais les dernières tueries m'ont rappelé qu'il faut que je me décide", confie à l'AFP ce salarié de l'industrie cinématographique, qui compte sur un ami dentiste, propriétaire d'un pistolet Sig-Sauer P226, pour l'initier.

Ce père de famille résidant en banlieue de Los Angeles reste marqué par le massacre de Monterey Park et le carnage de Half Moon Bay, dont le tireur doit comparaître jeudi devant la justice.

En moins de 48h, ces deux fusillades menées par des immigrés asiatiques installés depuis longtemps aux Etats-Unis ont fait 18 victimes, la plupart d'origine asiatique.

Mais entre l'augmentation des actes racistes envers la communauté asiatique depuis la pandémie et un récent cambriolage subi par un de ses amis d'enfance, l'idée de s'équiper lui trottait déjà dans la tête depuis un moment.

"Mes parents m'ont toujours dit que ça portait malchance d'avoir une arme, mais c'est un excellent outil d'autodéfense", estime-t-il.

- Nouvelle tendance -

La communauté d'origine asiatique représente 6,6% de la population aux Etats-Unis et reste la minorité la plus imperméable à la culture de la gâchette d'un pays comptant plus d'armes à feu - 400 millions - que d'habitants.

Mais le cortège d'inquiétudes sécuritaires induit par l'épidémie de Covid-19 a provoqué une nouvelle tendance qui bouleverse cette donne, explique Alex Nguyen du Giffords Law Center to Prevent Gun Violence.

"La possession d'armes à feu est en hausse chez tout le monde depuis le début de la pandémie, mais elle l'est particulièrement parmi les personnes de couleur, y compris la communauté asiatique", résume l'analyste.