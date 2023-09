Entrée en éruption d'un volcan à Hawaï

Le volcan Kilauea dans l'archipel américain de Hawaï, l'un des plus actifs de la planète, est entré en éruption dimanche, rapportent les médias américains. Le Service géologique américain USGS confirme que de la lave est visible dans le cratère.

Les autorités locales estiment que cette entrée en éruption ne présente pas encore de danger pour la communauté. Les coulées de lave restent limitées, mais les gaz et les particules peuvent éventuellement avoir des conséquences sur la respiration.

Ce volcan est resté en éruption de manière quasi-continue entre 1983 et 2019, et constitue une attraction appréciée des touristes qui le survolent en hélicoptère. En 2018, ses coulées de lave ont détruit plus de 700 habitations.