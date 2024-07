Environ 300 morts à Khan Younès depuis le 22 juillet

"Depuis le début de l'invasion terrestre israélienne des régions orientales du gouvernorat de Khan Younès, qui a commencé le 22 de ce mois et a duré huit jours, la Défense civile et les équipes médicales ont récupéré environ 300 martyrs, dont une grande partie sont des cadavres en état de décomposition", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

La semaine dernière, l'armée a indiqué avoir récupéré les corps de cinq Israéliens à Khan Younès. Ils avaient été tués lors de l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre en Israël, et leurs corps avaient été emmenés dans la bande de Gaza, selon l'armée.

Mardi, l'armée a déclaré avoir achevé son opération dans la zone de Khan Younès et avoir tué "plus de 150 terroristes". Les soldats ont également "démantelé des tunnels, des installations de stockage d'armes et des infrastructures terroristes, et localisé des armes", a-t-elle ajouté.