Environ 33 camions d'aide humanitaire entrent dans la bande de Gaza quotidiennement

A la suite de l'attaque du Hamas du 7 octobre contre Israël, qui a fait plus de 1.400 morts et délibérément visé des civils, le poste frontière de Rafah est resté ouvert pendant quelques jours. Le 10 octobre, l'Egypte avait toutefois fermé le point de passage, en raison des bombardements israéliens qui se poursuivaient dans la région. Deux semaines plus tard seulement, le 21 octobre, le poste frontière a été rouvert, afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire.