Equateur: 57 gardiens et policiers retenus en otage par des prisonniers

Au milieu d'une journée de violence causée par l'explosion de deux voitures piégées à Quito, le SNAI a indiqué dans un communiqué que sept policiers et 50 gardiens de prison "sont détenus dans six centres de privation de liberté", sans donner plus de détails.

Des prisonniers de six pénitenciers d'Equateur retiennent en otages 57 gardiens et policiers en représailles contre des opérations des forces armées de l'Etat dans les prisons, a affirmé jeudi l'organisme en charge de ces dernières (SNAI).

Le ministre de l'Intérieur Juan Zapata avait déclaré plus tôt que tous les gardiens étaient faits otages dans le pénitencier de Cuenca (sud-ouest), où les détenus protestent depuis mercredi contre les pressions policières en prison.

La prise d'otages "serait une réponse des groupes criminels après les interventions de la force publique dans les centres pénitentiaires du pays, dont le but est la découverte d'objets interdits qui sont utilisés pendant les violences", a précisé le SNAI.

Mercredi, des centaines de soldats et de policiers ont mené une opération de recherches d'armes, de munitions et d'explosifs dans une prison de Latacunga (sud), l'une des plus importantes du pays et le théâtre de fréquents affrontements mortels entre prisonniers.