Equateur: la famille du candidat assassiné porte plainte contre le gouvernement et les chefs de la police

La famille du candidat à la présidence assassiné le 9 août en Equateur a porté plainte contre le gouvernement et les chefs de la police pour "meurtre par omission volontaire", estimant que les pouvoirs publics n'ont pas garanti sa protection, a indiqué vendredi leur avocat.

Selon Me Marco Yaulema, l'ancien journaliste et candidat centriste Fernando Villavicencio avait été menacé à plusieurs reprises par des criminels, et aurait dû pour cette raison bénéficier d'un dispositif de sécurité renforcée.