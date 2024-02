Equateur: les députés rejettent l'augmentation de la TVA pour financer la guerre contre les gangs

Mi-janvier, dans la foulée d'une vague inédite de violences dans le pays après l'évasion d'un célèbre baron de la drogue, le président Noboa, élu en novembre pour un mandat de 18 mois, avait présenté ce projet de loi d'urgence pour mobiliser les ressources nécessaires au déploiement de l'armée dans les rues.

Selon le ministère de l'Economie, l'augmentation à 15% de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devait générer quelque 1,3 milliard de dollars par an de recettes supplémentaires pour financer ce "conflit armé interne". La TVA est l'une des plus importantes sources de devises pour l'Equateur, à l'économie dollarisée et qui dépend également fortement de ses exportations de pétrole.

Après le vote des parlementaires, le président Noboa a opposé son veto à la décision législative et a présenté un nouveau document dans lequel il fixe la TVA à 13% et prévient qu'il en peut "modifier le taux".