Equateur: tatouages d'animaux, gang dans la peau ?

Etre tatoué d'un aigle ou d'un tigre sur la peau expose à un danger de mort en Equateur car cela peut être un signe d'appartenance à un des nombreux gangs qui prolifèrent dans le pays et ont usurpé ces symboles animaliers.

Los Lobos (loups), Las Aguilas (aigles), Los Tiguerones (tigre) et le puissant gang des Choneros, qui ont le lion pour emblème, sèment aujourd'hui la terreur dans ce petit pays autrefois considéré comme un havre de paix entre les deux plus grands producteurs de cocaïne au monde : la Colombie et le Pérou.