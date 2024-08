Equateur : une réserve naturelle menacée au coeur d'une bataille

De petits oiseaux colorés virevoltent dans une réserve naturelle en périphérie de Quito. Le refuge pour des centaines d'espèces endémiques et menacées est au coeur d'une controverse entre défenseurs de l'environnement et mineurs.

Mais les défenseurs de l'environnement craignent que la décision ne soit pas respectée et déplorent le silence du gouvernement sur le sujet. Interrogé, le ministère de l'Energie et des Mines n'avait pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP.

La présidente de la Chambre des mines de l'Équateur, Maria Eulalia Silva, assure simplement auprès de l'AFP que l'activité minière dans la réserve est "contrôlée et réglementée".

Mais au-delà de savoir si la décision issue de la consultation populaire est appliquée ou non, les défenseurs de l'environnent veulent aller plus loin et faire stopper toute activité minière dans le sanctuaire.