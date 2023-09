Erdogan: la victoire de l'Azerbaïdjan au Karabakh ouvre de "nouvelles opportunités"

"C'est un motif de fierté pour la Turquie de voir les opérations antiterroristes de l'Azerbaïdjan accomplies avec succès en un temps court et dans le respect des droits des civils", a déclaré le président turc lors d'une déclaration à la presse au côté de son homologue Ilham Aliev.

Le chef de l'Etat turc effectue une visite d'une journée dans l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, située entre l'Arménie et l'Iran et frontalière de la Turquie.

Officiellement, les deux dirigeants devaient lancer la construction d'un gazoduc de 85 km entre l'est de la Turquie et le Nakhitchevan et présider à l'inauguration d'un complexe militaire.

Mais selon les médias turcs, ils devaient aussi discuter de l'ouverture du corridor de Zangezur aux Azéris à travers l'Arménie.

Ouvrir le corridor de Zangezur, le long de la frontière arménienne avec l'Iran, permettrait à Bakou d'établir une continuité territoriale jusqu'au Nakhitchevan et, au-delà, avec la Turquie.